Comunali: Lavolta (Pd), già raccolte oltre 3.200 firme

"Siamo al giro di boa, sono passati 10 giorni da quando abbiamo iniziato. Fin qui abbiamo avuto un risultato concreto, non solo figlio di una competizione ma della voglia da parte mia di coinvolgere il maggior numero di cittadini. E ad oggi abbiamo raccolto 3. 278 firme, un risultato straordinario". Ad annunciarlo, a metà del percorso, il vicepresidente del Consiglio comunale di Torino, Enzo Lavolta, che sta raccogliendo le 7 mila firme necessarie per partecipare alle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco. "Raccogliendo le firme - sottolinea - ho visto che ci sono tante paure e preoccupazioni e il timore che Torino non si rialzi. Compito della politica è dare fiducia e metterci responsabilità" . E ricordando il claim della sua campagna, Torino unita, Lavolta ribadisce che "nessuno si salva da solo. Sento e leggo ogni giorno dichiarazioni che mi sembrano confuse e contraddittorie, io ribadisco che Torino merita un campo progressista largo. Se arriverò alle primarie e poi dovessi vincerle mi rivolgerò a tutta la città, a tutte le forze politiche e liste che si stanno organizzando per condividere una strategia utile e ampia a sostegno del futuro che voglio realizzare in questa città. A Torino - conclude - non c'è una forza politica autosufficiente, serve allargare il campo e io mi rivolgo a tutte le forze progressiste".