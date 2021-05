Appendino non parteciperà a camminata dei Verdi

La sindaca di Torino Chiara Appendino non sarà, sabato mattina, alla Camminata per l'Ambiente al Valentino promossa da Europa Verde Torino, partecipazione che aveva fatto storcere il naso a qualche consigliere M5s per la presenza, insieme alla prima cittadina, di Enzo Lavolta, aspirante candidato sindaco del centrosinistra. "Siamo stati contattati personalmente dalla sindaca - spiegano in una nota i portavoce regionali dei Verdi-Europa Verde Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi e i Commissari dei Verdi-Europa Verde della provincia di Torino Angela Plaku e Antonio Fiore - che ci ha spiegato le sue motivazioni per le quali non sarà presente. Per noi Verdi - assicurano - il dialogo con la sindaca Appendino rimane aperto, disteso, sereno e collaborativo". "Era il nostro modo - proseguono i portavoce dei Verdi - per manifestare apprezzamento per il progetto di riqualificazione del Parco allestito dalla sua Giunta, magari per rilanciare insieme un impegno forte per la natura, la mobilità sostenibile, l'innovazione tecnologica e l'attenzione al lavoro di qualità. Ci dispiace ancora di più - concludono, confermando comunque l'iniziativa - perché i Verdi sono gli unici in questa città a cercare di costruire ponti, occasioni di incontro e di progettazione della città del futuro, con mattoni di cultura, di collaborazione e di costante passione. La Torino di domani si costruisce così, con il dialogo".