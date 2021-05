Meteo: cieli in prevalenza nuvolosi, rovesci nel pomeriggio

A Torino oggi, venerdì 14 maggio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 10.4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2151m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti atlantiche più instabili determinano un nuovo aumento dell'instabilità sulle regioni nord-occidentali, con piogge e qualche temporale in particolare tra il pomeriggio e la sera. Clima nuovamente fresco, con massime diurne non oltre i 20°C sulle pianure. Tramontana che tende a rinforzare sul Ligure, atteso mosso.