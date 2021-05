M5s: Appendino, orizzonte 2023 è alleanze modello Conte 2

Per la sindaca di Torino Chiara Appendino, l'orizzonte al 2023 per le elezioni politiche è quello delle alleanze sul modello del Governo Conte 2. La prima cittadina lo ha ribadito intervenendo alla trasmissione Agorà di Rai3. "Penso che l'orizzonte del 2023 sia questo. Ma non parliamo solo di Pd. Penso che il percorso debba essere quello di un'esperienza Conte 2 che ha visto forze politiche lavorare bene insieme nell'ottica di alcuni temi. E penso che le amministrative potevano essere una tappa importante di questo percorso". A proposito di Torino, Appendino ricorda di essersi "spesa moltissimo" per questo tipo di percorso "perché ritenevo che l'esperienza del Conte 2 fosse positiva, aveva dato molto a Torino, e penso valesse la pena provare a costruire attorno a quel perimetro un percorso innovativo per la nostra città, convergendo e provando a costruire un programma e trovare un candidato sindaco. E dico no al secondo turno, non perché sia un mio capriccio - sottolinea -, ma perché se non ci sono le condizioni per costruire un programma serio e un'alleanza seria che non prenda in giro gli elettori in 3-4 mesi, come si fa in 10 giorni? Gli elettori devono credere in un progetto che deve essere convincente. A Torino - conclude - credo sia stata un'occasione persa non costruire questo percorso".