Comunali: Letta, primarie per non decidere in stanza chiusa

"Credo che l'importanza del metodo che ci siamo dati sulle primarie sia capire la realtà della situazione, senza che sia la scelta in un stanza chiusa del segretario o di due dirigenti. Le primarie a Bologna, Roma e Torino saranno una modalità per parlare delle città e del centrosinistra". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, aprendo la Direzione del partito. Il Pd deve "recuperare una connessione sentimentale" con gli elettori nelle città in cui perse nel 2016. Lo ha detto Enrico Letta parlando alla direzione del partito. "A ottobre ci saranno delle amministrative importanti, andiamo a votare nei comuni più grandi d'Italia, che hanno votato nel '16. Io non c'ero, ho seguito le cose da fuori. Ma quella sconfitta pesante, a Roma, Torino, Napoli, è stata l'inizio del nostro scollamento di connessione sentimentale col paese che poi ha portato alla sconfitta rovinosa del 2018". Dunque, "dobbiamo recuperare una connessione sentimentale che passa attraverso proprio quelle città che perdemmo nel 2016. Questo passa attraverso un Impegno che stiamo mettendo per cercare di rispettare tutti e cercare di trovare le soluzioni migliori".