Via libera Santa Sede a ingresso Ersel in Ospedale Koelliker

La Congregazione degli Istituti della Vita Consacrata, presso la Santa Sede, ha dato il nulla osta all'ingresso di Ersel Investimenti, società controllata dalle famiglie Giubergia e Argentero, come socio di maggioranza dell'Ospedale Koelliker di Torino. Lo rendono noto i Missionari della Consolata ed Ersel. Le condizioni previste nell'autorizzazione confermano che la natura dell'operazione avverrà nel senso della continuità, garantendo la presenza dei Missionari della Consolata sia nell'assetto societario che negli organi di governance. Si avviano ora le operazioni che porteranno, in tempi molto brevi, al perfezionamento degli accordi preliminari già assunti tra le parti nell'autunno scorso. Con l'ingresso dei nuovi azionisti, si consolida e sviluppa - sottolinea una nota - l'ambizioso percorso di crescita qualitativa e dimensionale intrapreso dall'Ospedale, che proseguirà ancor piu' all'insegna dell'innovazione, mantenendo alti i livelli occupazionali della struttura. Alla base dell'impegno di Ersel, la condivisione di una cultura imprenditoriale basata sulla responsabilità sociale e l'impegno etico, che da sempre accomuna la società alle opere dei Missionari. Una visione condivisa, che si è già concretizzata nella collaborazione tra l'Ospedale Koelliker e Paideia, fondazione sostenuta dal Gruppo Ersel che si occupa di assistere famiglie e bambini in difficoltà, e che si tradurrà anche in una attenzione alle fasce più deboli della popolazione e al sostegno dei progetti missionari dell'Istituto della Consolata.