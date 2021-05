Reply: nel trimestre utile sale a 47,6 milioni

Reply chiude i primi tre mesi dell'anno con un utile ante imposte pari a 47,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 33,9 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Il fatturato consolidato sale a 352,4 milioni, con un incremento dell'11,2% rispetto al primo trimestre del 2020. L'Ebitda consolidato è stato di 59,6 milioni rispetto ai 47,6 milioni di euro registrati nel 2020, ed e' pari al 16,9% del fatturato. La posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 227,9 milioni . "Il primo quarto 2021è stato molto positivo, sia in termini di crescita di fatturato che di marginalità. Questi risultati sono stati possibili grazie alla nostra esclusiva focalizzazione sulle nuove nicchie di specializzazione tecnologica e alla resilienza del nostro modello a rete. La combinazione di questi due fattori ci ha permesso di compensare, molto velocemente, il rallentamento delle attività legate ai settori più colpiti, quali, ad esempio, i trasporti, il manifatturiero e il turismo", afferma Mario Rizzante, presidente di Reply.