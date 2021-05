Tennis: comitato Atp Finals, Appendino presidente

Prima riunione oggi al Foro Italico di Roma del costituendo Comitato per le Finali Atp di Torino. Con la sindaca Chiara Appendino, che lo presiede, ne fanno parte l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, l'onorevole Simone Valente in rappresentanza del Governo e l'avvocato Fabrizio Tropiano per la Federazione Italiana Tennis (Fit). La costituzione del Comitato avverra' a Torino, il 20 maggio a Palazzo Civico, di fronte al notaio incaricato..Subito dopo la la firma dell'atto costitutivo, si riunira' per la prima volta affrontando i primi importanti argomenti in ordine alla promozione del territorio e definendo le relative linee d'azione. Il Comitato avrà infatti funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Anche grazie alla sua attività, le Nitto ATP Finals costituiranno sempre di più un argomento strategico nell'agenda promozionale di Torino, della Regione Piemonte e dell'Italia.