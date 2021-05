Meteo: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, sabato 15 maggio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, salvo nubi compatte dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2281m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti occidentali una giornata capricciosa sul Nordovest, con nubi a tratti estese un po' ovunque seppur con occhiate di Sole specie sulla pianura piemontese. Lungo l'arco alpino deboli piogge durante il pomeriggio-sera, in sconfinamento su biellese, alto novarese e VCO. Sempre in serata qualche piovasco anche sullo spezzino. Clima fresco con temperature diurne che faticosamente supereranno i 20°C in Valpadana, qualcosa meno in Liguria dove il mare sarà a tratti mosso o molto mosso a Levante per ventilazione sostenuta di Libeccio.