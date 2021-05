Vaccini: hub persone fragili, somministrazioni a domicilio

La campagna vaccinale si arricchisce, in Piemonte, di un hub dedicato per i cittadini in condizioni di grave fragilità. La struttura, che l'Asl Città di Torino ha allestito in via Schio, si avvale di una ventina di squadre che tutti i giorni si recano al domicilio dei pazienti, ma anche presso Rsa e Comunità Terapeutiche. Circa duecento le somministrazioni giornaliere. Dei 10.958 Cittadini che i Medici di Medicina Generale avevano dichiarato non trasportabili, una parte è già stata vaccinata presso i Centri Vaccinali dell'ASL e un'altra al proprio domicilio. Ne rimangono ancora da vaccinare circa 2.000, tutti prenotati con data dell'appuntamento, che saranno vaccinati, come da programmazione entro il 31 Maggio, previo contatto telefonico da parte delle squadre vaccinali.