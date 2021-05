Covid: in giro dopo coprifuoco si fingono turisti, denunciati

Si sono finti turisti, ignari delle norme per il contenimento della pandemia, tre cittadini romeni fermati di notte nel centro di Torino dalla polizia. Uno stratagemma che non ha evitato loro di essere denunciati: due dei ragazzi controllati erano infatti già stati controllati nel mese di aprile dagli agenti, che hanno anche riconosciuto l'auto, da tempo parcheggiata in Lungo Stura Lazio. I successivi accertamenti hanno confermato la loro presenza in altre città italiane già nei mesi scorsi ed è così scattata la denuncia per aver violato il coprifuoco. L'autista è stato denunciato anche perché in auto aveva una chiave inglese in ferro di venti centimetri.