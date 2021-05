Figli coppie gay: Montaruli (FdI), albo Torino è illegittimo

"Oggi a Torino avrà luogo una manifestazione delle 'famiglie arcobaleno' che chiedono il riconoscimento all'omogenitorialità. Torino a causa dell'Appendino è stata individuata come città in cui le coppie omogenitoriali possono essere riconosciute in barba alla legge e ai diritti dei bambini". Così, in una nota, la deputata piemontese di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e l'esponente torinese del partito Enzo Liardo. "Dopo il pronunciamento della Cassazione che dice in modo netto no alla maternità surrogata chiedendo che sia il Parlamento e non un altro ente a pronunciarsi sulle coppie omogenitoriali - aggiungono - è indubbio che l'albo torinese sia illegittimo. Con un esposto chiederemo che venga rimosso. Non si può aggirare la legge: le iscrizioni anagrafiche di bambini come figli di coppie omogenitoriali, operate in questi anni dai sindaci gay friendly, come lei a Torino,devono essere rimosse".