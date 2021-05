Appendino incontra rappresentanti Europa Verdi

Incontro questa mattina a Palazzo Civico fra la sindaca Chiara Appendino e i vertici locali dei Verdi. Un appuntamento che ha preceduto l'iniziativa "Insieme per l'ambiente" di Europa Verde, che si è svolta in mattinata al Valentino e al quale la sindaca, in un primo momento prevista fra i presenti insieme al candidato alle primarie del centrosinistra Enzo Lavolta, aveva poi deciso di non partecipare. Ufficialmente per sopraggiunti impegni, anche se c'è chi pensa che siano pesate le polemiche sollevate da alcuni consiglieri M5s per la sua partecipazione a un evento con un esponente del Pd in corsa per le amministrative. Quello con i portavoce regionali dei Verdi del Piemonte, Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi, e i commissari di Torino, Angela Plaku e Antonio Fiore, "è stato un incontro cordiale e sereno - spiegano i Verdi - durante il quale sia la sindaca che la portavoce Mossa hanno ribadito la volontà di proseguire un dialogo, soprattutto sui temi dell'ambiente e della sostenibilità". Temi al centro dell'iniziativa al Valentino con attivisti e simpatizzanti, oltre all'europarlamentare di Europa Verde Eleonora Evi e Lavolta, la cui candidatura è appoggiata dai Verdi. "Torino è una delle città più inquinate d'Italia - ha osservato la Evi -, è importante che nei prossimi anni ci sia una svolta ambientalista che metta al centro la transizione ecologia e la mobilità sostenibile".