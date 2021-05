Universiadi: a Torino Giochi invernali studenteschi del 2025

Torino ospiterà le Universiadi invernali del 2025. Il capoluogo piemontese ha battuto Stoccolma nella votazione del Consiglio della Fisu, la Federazione internazionale sport universitario, che si è svolta oggi. "Finalmente possiamo dire che lavorare a questo progetto ha pagato. Oggi sappiamo che Torino ospiterà ufficialmente le Universiadi 2025 e io non posso che ripensare a quando abbiamo deciso di correre per portare sul nostro territorio questo grande evento - commenta l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca -. Sono stati mesi di lavoro, di incontri, di problemi e incertezze affrontate e risolte ma che sono valsi tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Torino e il Piemonte avranno le Universiadi e porteranno sul loro territorio migliaia di atleti provenienti dagli atenei di tutto il Mondo. Saranno giornate di grande sport capaci di far conoscere le nostre montagne ma saranno anche giornate che lasceranno in Piemonte residenze universitarie e strutture ricettive. In questo modo renderemo Torino ancora di più una città universitaria. Sono orgoglioso di questo grande successo".