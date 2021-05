Famiglia: Cirio, lontana o vicina puoi sempre contarci

"La famiglia è così: anche se lontana, anche se non puoi stare con lei quanto e come vorresti, lei è lì e sarà sempre pronta ad accoglierti ed avvolgerti nel suo calore e potrai sempre contare su di lei". Così, su Facebook il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, per la Giornata internazionale della famiglia. "Sono ormai piu' di 15 mesi - dice - che lottiamo per questa pandemia che vuole toglierci il respiro, assorbe ogni nostra forza, ci priva della nostra libertà, ci tiene distanti da ciò che abbiamo di più caro. Famiglie vicine che devono stare lontane. E famiglie lontane che non possono tornare vicine perché un nemico invisibile ha reso difficile, in alcuni casi impossibile, ricongiungersi". "Ci manca il calore sereno di quei gesti che oggi non sono più nella nostra quotidianità - aggiunge -: una carezza, una coccola, un abbraccio. Tenersi per mano. Quei gesti di cui, forse, solo ora abbiamo imparato ad apprezzare davvero il valore. Oggi è la giornata internazionale dedicata alla famiglia e io voglio ringraziare la mia. Durante questi mesi difficili ci siete sempre stati. Accanto a me. Perché questa è la famiglia. Lontana o vicina, è importante sapere che ovunque andrai, o qualsiasi cosa accadrà, potrai sempre contare su di lei".