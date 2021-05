Covid: 403 nuovi casi ricoveri in calo in Piemonte

Sono 403 i nuovi casi di positivià' al Covid in Piemonte. E' quanto comunica la Regione. Il numero corrisponde al 3,4% degli 11.708 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 189 (46,9%). Il totale dall'inizio della pandemia è 359.838. I decessi segnalati dall'Unità di crisi sono cinque (nessuno verificatosi oggi) per un totale di 11.504. I ricoverati in terapia intensiva sono 138 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.250 (-34 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.467.