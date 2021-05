Israele: scritte su sede Pd, iniziativa firmata Osa

Sono state rivendicate dalla sigla "Osa" le scritte tracciate nella notte sulla sede del Pd di via Giacomo Dina a Torino. La sigla, acronimo di "Opposizione Studentesca d'Alternativa", compare sotto gli slogan. Ed è da qui che parte l'indagine della Digos della Questura di Torino. Osa è una sigla nata nel 2018, di studenti medi, facente parte della "Rete dei Comunisti" (Rdc), che ieri ha partecipato al corteo nel capoluogo piemontese in solidarietà con il popolo palestinese. "Ennesimo gesto vile commesso ai danni di una nostra sede imbrattata da facinorosi". Commenta così la federazione metropolitana del Partito Democratico di Torino la comparsa di scritte pro Palestina e contro il Pd tracciate questa notte in via Giacomo Dina. "La federazione metropolitana - si legge in una nota - condanna fermamente quanto è accaduto stanotte e nello specifico presso il Circolo di Santa Rita-Mirafiori Nord".