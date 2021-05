Covid: Torino, assembramenti dopo coprifuoco

Assembramenti oltre l'orario del coprifuoco ieri a Torino. In particolare nel piazzale Valdo Fusi, in centro. L'area, diventata un luogo di ritrovo per gli amanti dello skateboard e dei pattini, per il secondo sabato conseguito ha ospitato la "Rap Trap Battle". Si tratta di una competizione musicale per giovani rapper, organizzata da collettivi studenteschi vicini all'area antagonista, dove il pubblico giudica chi si sfida sul palco. Una settimana fa la gara era andata in scena nel pomeriggio. Ma ieri, vista la concomitanza con la manifestazione pro Palestina, l'appuntamento si è spostato in serata protraendosi fino a tardi. Anche nella zona di via Po sono stati segnalati assembramenti oltre le 22.