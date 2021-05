Ultrà: Torino, Digos al lavoro dopo incidenti di ieri

Rischiano una denuncia e il Daspo gli ultras del Torino che ieri sera si sono scontrati con le forze dell'ordine, mentre aspettavano il ritorno della squadra granata da La Spezia, dove gli uomini di Nicola sono stati sconfitti per 4-1. La Digos della Questura di Torino è a lavoro, visionando immagini e video circolano in queste ore anche sui social, per identificare i tifosi esagitati che hanno lanciato alcune bombe carta e hanno partecipato ai disordini.