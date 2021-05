Purghe dem

Dicono che… non ci sia solo Beinasco ad agitare i sonni del Pd torinese. Focolai di polemiche e scissioni sono all’ordine del giorno come dimostra anche il caso della confinante Orbassano. Qui l’ex candidato sindaco (sconfitto) Roberto Taglietta è stato escluso dal gruppo dem in seguito a una serie di incomprensioni e scontri con il collega Luca Di Salvo. Imposto alle scorse amministrative dal responsabile Enti Locali della Federazione subalpina, Raffaele Gallo, Taglietta si è visto sventolare il cartellino rosso dal commissario cittadina Giorgio Ardito, il quale con una lettera ai vertici dell’amministrazione comunale ha comunicato che “Taglietta non fa più parte del Pd”.