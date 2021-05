Università: sigilli violati, sgomberata aula Campus Torino

La polizia sta sgomberando l'aula C1 del Campus Einaudi, a Torino, rioccupata nei giorni scorsi dal collettivo studentesco "Campus Invades". Era stata posto sotto sequestro nel febbraio 2020, in seguito agli scontri con i movimenti studenteschi di destra in occasione di un evento sulle foibe. Tre giovani sono stati denunciati per violazione dei sigilli e occupazione di edifici. Identificate anche una decina di persone che avevano lasciato libri e altro materiale nell'aula, fuori dalla quale si sono radunati alcuni studenti. Al momento non si registrano tensioni.