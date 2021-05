Torino: quattro nuovi partner per il Polo del '900

Con l'ingresso di quattro nuove importanti realtà, che andranno a rafforzare e diversificare il suo programma culturale, salgono a 26 gli enti partner del Polo del '900 di Torino. Si tratta di Arci Torino, Associazione culturale Twitteratura, che promuove il social reading attraverso i 140 caratteri, il Centro Einstein di Studi Internazionali, che dal 1965 promuove il dibattito sull'unità europea e mondiale, e la Fondazione Bottari Lattes promotrice del Premio Internazionale Lattes Grinzane. "La scelta dei nuovi magnifici quattro - sottolinea Sergio Soave, presidente del Polo del '900 - interpreta bene sia il principio della estensione dell'attività sull'intero territorio della regione, sia la volontà di un nuovo rapporto con realtà giovanili che le veda responsabili attive e non passive della programmazione culturale del Polo". "Essere un ente partner del Polo consente, innanzitutto, di far parte di un ecosistema culturale pur rimanendo autonomi e indipendenti - aggiunge il direttore, Alessandro Bollo - in più permette di sperimentare inediti modelli di collaborazione, di utilizzarne gli spazi, di co-progettare con importanti realtà culturali del territorio e a livello nazionale e di valorizzare i patrimoni archivistici attraverso l'hub 9CentRo".