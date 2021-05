M5s: Appendino, auspico Grillo continui ad esserci vicino

"Non commento mai i sondaggi, ma penso che Beppe Grillo sia la persona che ci ha guidato nei momenti più difficili. Il governo Conte 2, da cui stiamo ripartendo, è nato su spinta di Beppe. Il mio auspicio è che continui a stare vicino al movimento". La sindaca di Torino Chiara Appendino commenta così il sondaggio pubblicato dal quotidiano Libero, in base al quale per la metà degli elettori del Movimento 5 Stelle bisognerebbe prendere le distanze da Grillo. "Poi abbiamo una persona che si chiama Giuseppe Conte che si sta prendendo carico del movimento e che sarà la nostra guida", aggiunge a margine del ricordo delle vittime del Covid all'Arsenale della Pace di Torino.