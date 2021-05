Imprese: Aidda celebra 60 fondazione, tre giorni di incontri

L'Aidda (Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di Azienda), celebrerà a Torino, dove è nata, il suo 60esimo anniversario. All'appuntamento, dal 21 al 23 maggio, parteciperanno fra gli altri la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca di Torino Chiara Appendino, il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay, il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, e la vicerettrice dell'Università di Torino Maria Lodovica Gullino. Il 22 maggio alle 9.30 è previsto l'evento "La forza delle donne per la trasformazione", che vedrà relatori in presenza e potrà essere seguito dal pubblico online in diretta sui social dell'associazione. "L'evento di Torino - afferma la presidente nazionale Aidda Antonella Giachetti, che insieme a Linda Laura Sabbadini del W20 introdurrà l'incontro - sarà la prima tappa di un percorso che toccherà altre città. Il tema sarà la transizione economica sostenibile attraverso una sempre maggiore presenza di imprese femminili".