Covid: Gori e Appendino ricordano al Sermig vittime pandemia

I sindaci di Bergamo Giorgio Gori e di Torino Chiara Appendino hanno ricordato le vittime del Covid, nel corso di un incontro promosso dal Sermig, in occasione della "Giornata del perdono". I primi cittadini con il fondatore del Sermig Ernesto Olivero e l' arcivescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia hanno scoperto una targa donata dalla città di Bergamo che riproduce " Tu ci sei", la preghiera di Ernesto Olivero incisa su una lapide, all'ingresso del cimitero della citta'àlombarda. "La giornata del perdono - ha detto Ernesto Olivero - vuole essere un segno di riconciliazione e di speranza perché non possiamo ripartire come se niente fosse. Da tragedie così grandi possiamo uscire migliori o peggiori di prima. Solo noi possiamo scegliere". "Grazie per avere accettato questo piccolo dono che da Bergamo torna a Torino - ha detto il sindaco Giorgio Gori- la pandemia è stata certamente molto dolorosa ma non priva di aspetti positivi ed insegnamenti. Abbiamo scoperto dentro di noi risorse spirituali e valoriale che ci hanno consentito di non disperarci, di non perderci e sentirci comunità. Abbiamo riscoperto in quelle settimane la forza del volontariato, abbiamo imparato, a caro prezzo, quanto sia importante la medicina del territorio. Ed in quei momenti - ha aggiunto - abbiamo sentito il Sermig vicino" . "Siamo di fronte oggi a due simboli - ha detto Chiara Appendino - una comunità che ha sofferto tantissimo in termini di lutti e dolore ma anche una città che ha saputo rialzare la testa e ripartire. Da questi due simboli possiamo trarre alcuni ingredienti per guardare con speranza al futuro". Appendino ha poi sottolineato come il Sermig "che non si è mai fermato durante la pandemia" rappresenta "quei valori di solidarietà che non dobbiamo più dimenticare". "La pandemia è stata una tragedia - ha aggiunto l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia - ma ci ha insegnato forse a essere più capaci di essere solidali alunni con gli altri, ed all'interno di quest'eco di solidarietà il Sermig è stato l'avanguardia. Questo segno di speranza deve continuare". Al termine sono stati fatti risuonare tre rintocchi di campana per le vittime del Covid; per l'impegno "a rimarginare le ferite del nostra tempo" e per il "nostro sogno di un futuro diverso".