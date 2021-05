SACRO & PROFANO

Bianchi non si schioda da Bose

A quanto pare nonostante gli ordini del Papa il fondatore risiede ancora nella comunità da lui fondata nel 1965 sulle colline biellesi. Nel provvedimento pontificio si biasima il suo comportamento: avrebbe esercitato la sua autorità "fino allo scandalo"

Sono in molti a chiedersi quale fine abbia fatto Enzo Bianchi. Si era infatti sparsa la voce che, dopo il decreto del visitatore pontificio in cui si disponeva l’allontanamento dell’ex priore della comunità da lui fondata a Bose nel 1965, Bianchi avesse trovato ospitalità in un appartamento situato in un popoloso centro della periferia torinese, in attesa di trasferirsi a Cellole in Toscana. Ultime notizie dicono invece che egli continui a risiedere a Bose, disattendendo in pratica gli ordini del Papa, in una sorta di «obbedienza disobbediente».

Intanto però sono comparse le motivazioni ufficiali del provvedimento pontificio nei confronti di colui che, ancora qualche anno fa, veniva preconizzato addirittura come cardinale e rappresentava, un riferimento quasi magisteriale per i vescovi piemontesi, ai quali predicava esercizi e dispensava conferenze. Per non parlare del numeroso clero e dei laici impegnati. Nel testo del decreto si dice che fratel Enzo, anche dopo le dimissioni da priore, «ha mostrato di non aver rinunciato effettivamente al governo» . E ancora che «si è posto al di sopra della regola della comunità e delle esigenze evangeliche da esse richieste, esercitando la propria autorità morale in modo improprio, irrispettoso e sconveniente nei confronti dei fratelli della comunità, provocando lo scandalo. Un precedente tentativo mirante a ristabilire pace e concordia attraverso indicazioni spirituali ed esortazioni morali non ha dato purtroppo i risultati sperati, anzi la situazione si è progressivamente aggravata». Per un maestro di ecumenismo – famosi sono i convegni di Bose dedicati al dialogo e alla fratellanza e infine all’unità fra le confessioni cristiane – non c’è male.