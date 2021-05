GIUSTIZIA

Imperia, Ambrosini va in Porto

Battaglia legale tutta torinese tra i curatori e la società concessionaria dello scalo difesi dall'ex presidente degli avvocati Mario Napoli. Gli ermellini ribaltano la sentenza del Tribunale genovese e confermano il fallimento

Doccia gelata per gli ex soci della società Porto di Imperia (tra cui la famiglia Carli, storici produttori liguri di olio d’oliva), dichiarata fallita circa otto anni dal Tribunale di Imperia. La Cassazione ha infatti ribaltato completamente la sentenza della corte di appello di Genova, che cinque anni fa quel fallimento aveva revocato. Confermata in pieno, quindi, l’impostazione del tribunale di Imperia, che aveva nominato curatori il professor Stefano Ambrosini e il dottor Filiberto Ferrari Loranzi, dando anche semaforo verde all’azione di danni contro i vecchi amministratori e sindaci della società.

Dopo la decisione genovese, che aveva smentito i giudici del primo grado, i curatori non si erano dati per vinti, affiancando la procura della repubblica nel ricorso in cassazione e scegliendo un altro principe del foro torinese, il professor Alberto Jorio. Anche la procura generale si era espressa a favore della tesi dei curatori, chiedendo che il fallimento fosse confermato. Particolarmente severa la motivazione degli ermellini, che giudicano “incomprensibile” il fatto che la corte d’appello di Genova non abbia adeguatamente considerato norme e principi della materia da ritenersi “consolidati”. Ed è ai giudici genovesi che adesso tornerà la parola, in quanto sono chiamati a decidere se la Porto di Imperia spa fosse insolvente all’epoca del fallimento.

Certo, con un passivo di una dozzina di milioni e un credito di recente accertato a favore del Comune di Imperia per parecchie decine di milioni, non sarà semplice affermare il contrario.