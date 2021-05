Ancora scritte contro Pd e pro Palestina a circolo Torino

Le scritte "assassini", "Pd complice di Israele", "Palestina libera" sono comparse questa mattina sulla serranda del circolo dem 'Carpanini, in via Di Nanni a Torino. Lo denuncia il segretario metropolitano del partito, Mimmo Carretta, su Facebook. "Ci risiamo! Questa mattina e' toccato agli amici e compagni del circolo Carpanini svegliarsi con questo spettacolo indegno negli occhi", scrive Carretta commentando le scritte, realizzate con vernice spray azzurra. "Ci tengo a mandare un abbraccio agli imbecilli di turno - aggiunge - Siamo vicini alla vostra ignoranza, alla vostra codardia, alla vostra stupidità. Vi siamo vicini vigliacchi, noi andiamo avanti". Analoghe scritte pro Palestina, e contro il Pd, erano già comparse nella notte tra sabato e domenica su un'altra sede torinese del partito, in via Giacomo Dina.