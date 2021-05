Recovery: Pd, istituire Commissione speciale Next Generation

Il Pd chiede con un ordine del giorno presentato oggi in Consiglio regionale l'istituzione di una una Commissione speciale della durata di un anno per dare attuazione al Next Generation Eu in Piemonte. Obiettivo, "lavorare tutti insieme alla ripartenza". "Il Recovery Fund - sottolineano il capogruppo Dem in Regione, Raffaele Gallo, e il consigliere Domenico Ravetti - rappresenta un'occasione unica di rilancio dell'economia del Paese e della nostra Regione e riteniamo che questa opportunità debba essere colta al meglio. Il dossier presentato dalla Regione, Next Generation Piemonte,raccoglie 1200 progetti per un valore complessivo di 27 miliardi che rappresentano i contributi pervenuti dai territori piemontesi. Abbiamo piu' volte manifestato le nostre perplessità sui contenuti di questo piano. Ma riteniamo importante accogliere l'appello del presidente Alberto Cirio e contribuire costruttivamente, in modo che il Piemonte possa gestire al meglio i fondi che arriveranno". "Riteniamo - aggiungono - che una Commissione speciale costituita in Consiglio regionale possa avere un ruolo cruciale nel monitoraggio del dossier per condurre studi e approfondimenti sull'impatto del Recovery sul tessuto socioeconomico piemontese, ma anche per formulare proposte". "Auspichiamo - concludono - che l'atto di indirizzo venga approvato in tempi stretti, e che la Commissione speciale possa essere istituita per iniziare a lavorare tutti insieme a una vera ripartenza del Piemonte".