Embraco: Cirio, una soluzione va obbligatoriamente trovata

"Oggi la situazione l'abbiamo sbloccata con il ministro Orlando, al quale abbiamo fatto un pressing dal primo giorno proprio per garantire gli ammortizzatori sociali necessari a far sì che venisse approfondita meglio la proposta che il Governo intende fare. Domani avremo un incontro particolarmente rilevante, andiamo avanti, come già fatto fino ad ora, e se dobbiamo farci sentire a Bruxelles ci faremo sentire anche li'. Una soluzione va obbligatoriamente trovata". Così, a margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a proposito della vicenda dell'ex Embraco, che ha visto oggi i lavoratori tornare in piazza per un presidio permanente davanti al Palazzo della Regione. "Per la prima volta - sottolinea Cirio - sono sceso in piazza per il primo sciopero della mia vita con i lavoratori Embraco perché questa e' una situazione che non può passare sotto silenzio e deve obbligatoriamente trovare una soluzione per molti motivi. Quello principale - osserva - è che questi ragazzi e ragazze oggi si vedono privati del loro diritto al lavoro a causa di un'azienda che si è spostata non in Sud America o in Orienta ma in Europa, in Paesi europei in cui il costo del lavoro e' inferiore al nostro, e questo da cittadini europei non lo possiamo accettare".