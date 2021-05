Tennis: definite date Coppa Davis, finali dal 25 novembre

Iniziano il 25 novembre le finali di Coppa Davis, con la fase a gironi, introdotta per la prima volta quest'anno, e la novita' delle tre sedi, Torino, Innsbruck e Madrid. Le prime due ospiteranno due gruppi e il quarto di finale fra le relative vincenti; Madrid gli altri due quarti, le semifinali e la finale. "Abbiamo programmato gli incontri per garantire condizioni eque a tutti i partecipanti, comprese le nazioni che dovranno spostarsi avendo raggiunto le fasi finali del torneo - dice Albert Costa, direttore delle Davis Cup Finals - La parità di condizioni sarà garantita in tutti i gruppi e senza dubbio ogni match sarà emozionante. Le nazioni hanno in programma di portare i loro giocatori migliori, e siamo sicuri che questo evento rappresenterà uno spettacolare finale di stagione". Al Pala Alpitour di Torino, in particolare, si giocheranno il gruppo E, quello di Italia, USA e Colombia; e il girone D con Australia, Croazia e Ungheria. Il primo incontro e' in programma giovedì 25 novembre, mentre l'esordio dell'Italia del nuovo capitano Filippo Volandri, con gli Stati Uniti, e' previsto il 26 novembre. Il cammino azzurro nella fase a gironi si conclude il giorno successivo, sabato 27 novembre, contro la Colombia. I quarti di finale iniziano sempre a Torino il 29 novembre, con la sfida fra le vincenti dei due gruppi ospitati al Pala Alpitour. Tutti gli incontri iniziano alle 16 e prevedono due singolari - si scontrano i numeri 2 e i numeri 1 delle nazioni fra loro - e il doppio.