Covid: Torino, il Consiglio comunale torna in presenza

Torna in presenza, dopo sette mesi in videoconferenza a causa dell'emergenza pandemica, il Consiglio comunale di Torino. Da lunedì 24 maggio, in concomitanza con la discussione sul rendiconto 2020, l'assemblea elettiva di Palazzo Civico torna a riunirsi in Sala Rossa, come deciso oggi dalla Conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente Francesco Sicari. L'accesso all'aula sarà limitato ai soli assessori e consigliere comunali, mentre i giornalisti potranno seguire la seduta consiliare sempre in streaming. Eventuali brevi riprese video e fotografie in Sala Rossa, in apertura di seduta, precisano da Palazzo Civico, potranno essere concordate con l'ufficio stampa del Consiglio comunale. Il Consiglio, dopo lo stop durante il primo lockdown, aveva ripreso le sedute in presenza dalla scorsa estate, per poi tornare nuovamente in modalità virtuale dal 19 ottobre scorso.