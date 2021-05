Orbassano, separati in casa Pd

TRAVAGLI DEMOCRATICI

Orbassano, s eparati in casa Pd

Fuori dal partito, l'ex candidato sindaco Taglietta potrà però continuare a rappresentare i dem in Consiglio comunale. Una vicenda kafkiana in uno dei comuni dell'hinterland torinese in cui tanto per cambiare volano gli stracci nel centrosinistra

Come separati in casa. Roberto Taglietta non fa più parte del Partito democratico, ma continuerà – se vuole – a rappresentarlo nel Consiglio comunale di Orbassano. La situazione è kafkiana ma è quanto ha sancito il presidente dell’assemblea ed ex sindaco del popoloso comune dell’hinterland torinese Eugenio Gambetta. La querelle ha origine dai pessimi rapporti instaurati tra l’ex candidato sindaco del centrosinistra e l’attuale commissario del partito cittadino Giorgio Ardito: quest’ultimo con una missiva inviata nei giorni scorsi al numero uno del Consiglio ha comunicato che “il solo rappresentante del Pd” è Luca Di Salvo, l’altro consigliere eletto nella tornata amministrativa dello scorso anno, in cui a prevalere fu il centrodestra. Taglietta, eletto quale candidato sindaco della coalizione perdente, decise successivamente di aderire al gruppo del Pd, assumendone la guida. Il tempo passa, i rapporti con il partito che lo candidò lo scorso anno, quando vinse le primarie proprio contro Di Salvo, sono andati via via deteriorandosi fino allo strappo di Ardito con la lettera scritta nei giorni scorsi e anticipata ai vertici torinesi e regionali del partito.

Una decisione dettata dal fatto che “da un anno e mezzo Taglietta non frequenta il partito, non risponde al telefono né a me né ad altri e, pur sollecitato in molte occasioni, non ha rinnovato la tessera del 2020” il cui termine stabilito dal partito nazionale era il 30 aprile scorso. Insomma, nei fatti Taglietta si è autoescluso dal Pd, spiega Ardito, ma attenzione, questo non comporta l’automatica estromissione dal gruppo consiliare. Nella sua replica, infatti, Gambetta cita due sentenze: una del Tar della Puglia e un’altra del Tar del Lazio in cui viene sancito che “i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti” e dunque il segretario (o commissario, in questo caso) di una forza politica non può esercitare alcuna ingerenza su di essi. Secondo i giudici amministrativi che precedentemente si sono imbattuti in una situazione simile, seppur in un’altra regione, esiste una “assoluta autonomia dei rappresentanti del consiglio comunale (…) rispetto alla lista o partito che li ha candidati”. Resta da capire il motivo per cui un esponente politico che non si riconosce più nel partito che solo un anno fa lo candidò a sindaco tenga tanto a rappresentarlo nell'assemblea cittadina.