Piemonte: le nomine di oggi in Consiglio regionale

Oltre ai componenti del Comitato per i Diritti Umani, il Consiglio regionale del Piemonte ha fatto oggi una serie di nomine. Giovanni Costantino entra nel collegio dei revisori dell'Osservatorio piemontese di frutticoltura, Fabrizio Boraso entra in quello della Fondazione Museo delle Antichita' Egizie, e Paolo Rizzello in quello dell'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia. Edoardo Tamagnone entra nel cda del Museo dell'Auto, Costanza Roggero nel comitato scientifico dei Musei Reali; e Antonio Caputo, Fernanda Cervetti, Anna Mastromarino, Riccardo De Caria sono eletti nella Commissione di Garanzia. Alberto Franco entra nel cda del Consorzio del Canale demaniale di Caluso. Simone Agabio e Andrea Ricci sono eletti nel collegio dei revisori dell'Azienda Speciale della Camera di commercio di Novara, Evaet. Francesco Cudia entra nel cda della Fondazione Torino Wireless.