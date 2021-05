Cna Torino, bene misura Regione per montagne

"Le nostre richieste per sostenere l'economia dei comuni montani particolarmente danneggiata dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 sono state accolte in parte dalla Regione Piemonte". Così il segretario della Cna Torino Filippo Provenzano commenta la decisione assunta dalla Regione per le montagne Covid Free. Con una petizione lanciata a metà febbraio, Cna aveva chiesto alla Regione e al Governo di tenere conto delle forti differenze tra Comuni montani e aree ad alta densità abitativa dove le probabilità di contagio sono ovviamente superiore. Le petizione lanciata attraverso i 23 uffici territoriali della Cna sulla Città metropolitana di Torino e tramite il canale web change.org ha totalizzato quasi un migliaio di sottoscrizioni.