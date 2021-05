Covid: Torino, seduta Consiglio comunale ancora in streaming

All'indomani dell'annuncio della ripresa del Consiglio comunale in presenza, dopo 7 mesi in streaming, arriva il contrordine. "Per cause tecniche, emerse successivamente alla riunione dei capigruppo svoltasi ieri e relative ai collegamenti da remoto che si rendessero eventualmente necessari per alcuni componenti del Consiglio - spiega una nota di Palazzo Civico - il presidente Francesco Sicari ha annunciato che la seduta consiliare di lunedì 24 maggio si svolgerà ancora in modalità videoconferenza". Il ritorno in Sala Rossa sarebbe stato previsto per consiglieri e assessori, mentre per pubblico e giornalisti restava confermata la modalità da remoto. L'ultima seduta consiliare in aula si era svolta il 12 ottobre scorso.