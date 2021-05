Turismo: micro-borghi Piemonte, premiati i più sostenibili

Sono sette i micro-borghi ad aver conquistato il primato di località turistiche piemontesi con il miglior rapporto tra offerta culturale e impatto ambientale. Si tratta di Alagna Valsesia (VC), Avigliana (TO), Candelo (BI), Castellar-Saluzzo (CN),Cortemilia (CN), Ostana (CN) e Vogogna (VCO), entrati a far parte dell'elenco dei più sostenibili del Piemonte premiati da un concorso sostenuto da Envipark e dalla Regione. "I nostri piccoli borghi - sottolinea l'assessore regionale a Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - devono ritrovare l'orgoglio di protagonisti nel panorama europeo dell'offerta turistica per aver scritto il passato d'Italia e anche del Vecchio Continente. Siamo infatti tra le regioni con la più alta concentrazione di piccoli comuni che racchiudono storie e paesaggi di epoche risalenti all'Epoca Romana capaci di offrire un'offerta culturale, turistica e paesaggistica in armonia con la natura". Storie, quelle delle piccole comunità, raccolte e raccontate con la voce dei sindaci dei Comuni in pillole video di 3 minuti pubblicate sulla piattaforma "Piemonte Italia" e su Youtube.