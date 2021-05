Ivrea si candida a Capitale Italiana del Libro

Ivrea si candida a "Capitale Italiana del Libro 2022", riconoscimento istituito dal Ministero della Cultura. Lo ha ufficializzato questa mattina l'amministrazione comunale. "Affrontiamo una nuova sfida - dice il sindaco Stefano Sertoli - promuovendo la lettura come strumento di cittadinanza attiva. La presentazione della candidatura e' infatti anche una bella occasione per ricostruire una rete preziosa che rappresenta una delle principali ricchezze della nostra Comunità". Simbolo e filo conduttore del dossier di candidatura sarà la macchina per scrivere Olivetti Lettera 22, a creare un legame tra il passato della città eporediese e il suo futuro attraverso il concetto olivettiano di Comunità. Nelle prossime settimane saranno attivati il sito internet e i canali social della candidatura che sarà presentata giovedì 27 maggio alle 18 al Museo Civico Garda.