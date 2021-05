Embraco: domani Nosiglia dai lavoratori

Continua il presidio dei lavoratori della ex Embraco in piazza Castello a Torino, davanti alla sede della Giunta regionale. "Domani alle 10 l'arcivescovo Cesare Nosiglia andrà in piazza per offrire la colazione ai lavoratori" spiega Ugo Bolognesi della Fiom Cgil Torino.