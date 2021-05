Piazza San Carlo: capo vvf testimonia a processo Torino

Il capo del Corpo dei vigili del fuoco, Fabio Dattilo ha testimoniato oggi in Corte d'assise a Torino al processo per i fatti del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo, dove una serie di ondate di panico tra la folla accalcata per seguire una partita di calcio su un maxischermo costarono il ferimento di 1.600 persone e in seguito la morte di due donne. L'intervento di Dattilo è stato chiesto dalla difesa di Dario Longhin, funzionario dei vigili del fuoco a Torino, che compare fra gli imputati. "Dalla testimonianza - ha commentato l'avvocato Roberto Longhin - è emerso con chiarezza che quella sera la squadra antincendio svolse correttamente, in base alle norme, gli incarichi che le erano stati assegnati. Il comandante, che pure ricevette tutta la documentazione, non avviò nemmeno gli accertamenti interni".