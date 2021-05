Tav: Giovannini, confronto territori per tratta nazionale

"Per la tratta nazionale della Tav, sottolineo assolutamente l'importanza dell'opera ma sappiamo anche che serve, visto che Rfi non ha effettuato la progettazione di una parte della tratta nazionale, un confronto con i territori - e io di questo ho parlato anche in una intervista - in maniera tale da poter procede il prima possibile alla progettazione della tratta nazionale". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini rispondendo in question time al Senato, annunciando anche che "sono in via di definizione le nuove nomine di competenza del Governo italiano nel Consiglio di Amministrazione della Telt, nel Comitato di controllo e nella Commissione contratti". "In merito alla tratta europea della Tav - ha ricordato - l'opera è in esecuzione in virtù di un accordo internazionale approvato dal Parlamento e con la sottoscrizione nell'aprile 2020 dell'Amendment al contratto di sovvenzione europea, il finanziamento comunitario è stato integralmente conservato con una estensione temporale a tutto il 2022".