Tennis: Atp Finals; Pd, su nomina Valente Vezzali ci ripensi

"La domanda è molto semplice: può un componente dell'organo predisposto al controllo far parte anche del Comitato oggetto di tale controllo? Noi crediamo che non possa nella maniera più assoluta, per ragioni prima di tutto di buon senso, poi di trasparenza e infine di efficienza. Per queste ragioni abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza che la sottosegretaria Vezzali ha nominato all'interno del Comitato per la promozione degli Atp Finals di tennis Simone Valente, deputato dei 5 Stelle e componente della commissione Cultura, la quale dovrà vigilare proprio sulla corretta gestione di questo evento sportivo". Lo dichiarano in una nota congiunta Patrizia Prestipino, componente della commissione Sport e Cultura della Camera, e Davide Gariglio eletto a Torino e capogruppo Pd in commissione Trasporti. "Crediamo che non sia una buona idea che Lega e 5Stelle abbiano deciso di inserire la politica all'interno del Comitato per questo importante evento sportivo che si terrà a Torino, crediamo fortemente nel valore dell'indipendenza dello sport, e onestamente stupisce che lo stesso Valente non colga tutta l'inopportunità della sua nomina. Non si tratta nemmeno di fare una battaglia sui cavilli per stabilire se questa nomina sia o meno legittima, si tratta di prendere atto della sua inopportunità politica, e se vogliamo anche etica. Chiediamo a tutti di fare un passo indietro e di prendere una nuova decisione che non suoni anche agli occhi dei cittadini come un potenziale conflitto di interessi".