Tennis: Atp finals, scelti primi membri Comitato d'Onore

Sono Gianni Ocleppo, 14 volte azzurro di Coppa Davis e numero 30 del mondo, a cui spetterà il ruolo di presidente, Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, Marco Lavazza, vicepresidente del Gruppo Lavazza, Roberta Ceretto, presidente Ceretto Aziende Vitivinicole, e Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino, i primi membri del Comitato d'Onore delle Atp Finals. I loro nomi sono stati indicati nella prima riunione del Comitato per l'evento tennistico in programma a novembre a Torino, che si è riunito oggi per la prima volta subito dopo la firma costitutiva. Il Comitato d'Onore avrà funzioni celebrative e di rappresentanza, e i componenti sono scelti tra personalità di rilievo istituzionale ed esponenti del mondo dello sport, della cultura e dell'imprenditoria.