Covid: Confartigianato, anticipare apertura locali cerimonie

"Chiediamo di anticipare la data di apertura delle feste al chiuso per la celebrazione di matrimoni prevista per il 15 giugno per far rimettere in moto il comparto fashion e food che rappresenta l'eccellenza del made in Italy". Lo chiede Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino. In Piemonte nel 2019 sono stati celebrati 12.306 matrimoni, nel 2020 solo 7.098 con un crollo del 42,3% (-5.208) Il settore genera in Piemonte un giro d'affari stimato in oltre 500 milioni di euro con un peso sull'economia del territorio pari al 9%. Sono 38.431 le imprese interessate dal wedding e cerimonie (19.651 a Torino), di cui 16.668 sono imprese artigiane (43,4% del totale) e 7.949 sono a Torino. Gli addetti sono 112.878. Nel 2020 la causa del Covid le imprese del settore registrato cali di fatturato superiori a quello medio del 25,5: 73,8% per il trasporto persone 36,7% per le pasticcerie, 35,9% per la moda (tessile, abbigliamento, calzature, occhiali e gioielleria), 33,7% per grafici e fotografi e 33,6% per l'Area benessere (acconciatori ed estetica).