Migranti: Allasia, servono umanità e rigore al tempo stesso

"Siamo alle prese con uno scottante dossier immigrazione, tema che richiede da parte di chi governa umanità e rigore al tempo stesso, segnato troppo spesso dal disinteresse europeo nei confronti della frontiera mediterranea italiana". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, in occasione del conferimento del Sigillo della Regione allo storico presidente dell'Associazione Piemontesi nel Mondo, Michele Colombino, 94 anni. "Sono milioni oggi - ha sottolineato Allasia - i piemontesi nel mondo, ambasciatori della piemontesità in tutto il pianeta, eredi di quella gente di Piemonte che lasciò la propria terra per vincere la fame e la povertà, per affrontare un nuovo percorso di vita. È naturale che tali riflessioni inducano ad uno sguardo più ampio e facciano pensare all'attualità. Passato e presente si incrociano sempre, ed è necessario conservare la memoria e l'identità, non per chiudersi a riccio ma per confrontarsi e capire il nostro tempo poggiandosi su solide basi di tradizioni e cultura".