Piemontesi nel mondo, sigillo Regione a presidente Colombino

Lo storico presidente dell'Associazione dei Piemontesi nel Mondo, Michele Colombino, è stato insignito oggi del Sigillo della Regione Piemonte, come previsto da una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nel novembre scorso. Il conferimento è avvenuto con una cerimonia tenuta questa mattina nell'Aula consiliare. La proposta, che era partita dall'assessore all'Emigrazione della Giunta Cirio Maurizio Marrone, era stata poi sottoscritta dal presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, e da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. "Michele Colombino - ha detto Allasia aprendo la cerimonia - ha il merito di aver svolto con continuità un'azione costante nel preservare e rafforzare il legame fra il Piemonte e i piemontesi nel mondo, riuscendo nel tempo a mantenere viva un'appartenenza identitaria e un patrimonio culturale. Il suo lavoro ha portato lustro alla nostra Regione". Marrone, intervenuto in rappresentanza della Giunta regionale, ha letto un messaggio del governatore Alberto Cirio. "Oggi - vi afferma Cirio - è un giorno particolarmente importante: si chiude l'ideale cerchio fra i nostri avi che migrarono e quelli che sono rimasti". "Il riconoscimento a Michele Colombino - ha poi aggiunto Marrone - credo sia un segnale di speranza, unità, coesione sociale e politica in un momento in cui questo e' particolarmente importante. E' un ottimo segnale che rivolgiamo non solo ai piemontesi nel mondo ma anche a chi vive e produce qui in Piemonte".