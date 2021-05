Piemonte: Carosso, 29 milioni per i Gruppi di Azione Locale

La Regione Piemonte conferma il sostegno dei Gal, i Gruppi di Azione Locale, per i quali sono in arrivo 29 milioni di euro. Lo ha detto il vicepresidente Fabio Carosso incontrando i rappresentanti di Assopiemonte Leader, l'associazione che riunisce i 14 Gal piemontesi, presieduta da Claudio Amateis. "Con la presentazione del rapporto sull'avanzamento dell'attuazione della Misura 19 da parte di Assopiemonte Leader - dice Carosso - ho avuto la conferma dell'importante lavoro svolto dai Gal in questi anni. Ho chiesto ai presidenti un grande impegno per i prossimi 2 anni di transizione tra i 2 programmi di Sviluppo Rurale, dove la capacità di spesa dei Gal attraverso la pubblicazione di bandi rivolti ad enti pubblici, imprese e alle filiere produttive, permetterà di raggiungere gli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale. È stata condivisa anche la necessità di lavorare a progetti che coinvolgano piu' attori del territorio. Fare squadra e avere obiettivi comuni porterà a grandi risultati e importanti ricadute economiche".