Unione Industriale, Servizio Sostenibilità per le aziende

Apre il Servizio Sostenibilità dell'Unione Industriale di Torino dedicato alle aziende associate. L'obiettivo è offrire agli imprenditori un sostegno sulle strategie Esg (Environment, Sustainability and Governance) d'impresa, attraverso percorsi di formazione e informazione, tutoraggi e strumenti di autodiagnosi, fornendo indicazioni utili a migliorare ulteriormente i propri risultati. "Fare propri i temi Esg - commenta il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Giorgio Marsiaj - è fondamentale per le imprese di ogni categoria e dimensione. Il panorama europeo di competenze, normative e prospettive e' in costante evoluzione: è, dunque, necessario un supporto concreto per consentire alle aziende di intraprendere la transizione verso modelli di sviluppo sempre più sostenibili. Per questo ho voluto che l'Unione Industriale offrisse questo servizio alle aziende, che sarà coordinato dalla vicepresidente Anna Ferrino". Si partirà all'insegna della concretezza. Oltre al supporto che già operativamente è a disposizione delle aziende, il 10 giugno sarà lanciato il primo webinar divulgativo del ciclo Sostenibile perché, durante il quale docenti universitari illustreranno l'urgenza e l'opportunità per le aziende di agire in modo sostenibile. "Affrontare questi argomenti e' un'esigenza per chiunque faccia impresa e per questo è fondamentale prendere coscienza dello stato in cui ci si trova e spoi mettere in atto azioni correttive o migliorative" sottolinea Ferrino. E' al via anche un progetto realizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale con partner tra cui Intesa Sanpaolo, Unicredit e l'Università di Torino, che ha l'obiettivo di testare un modello di rating volto a integrare gli elementi Esg nella valutazione creditizia degli istituti finanziari.