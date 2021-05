Piemonte: contratti di insediamento, Regione raddoppia fondi

La Regione Piemonte raddoppia i fondi per i contratti di insediamento, che sono ora di 14 milioni. Lo ha deciso la Giunta Cirio oggi, approvando una proposta dell'assessore Andrea Tronzano. La misura sostiene l'insediamento o all'ampliamento di un centro ricerche, di uno stabilimento o di un centro servizi, che generino una ricaduta occupazionale diretta o indiretta di almeno 15 addetti, in termini di nuove assunzioni o di reintegro di lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori sociali. "La grande attenzione per questo programma da parte del mondo produttivo - commenta Tronzano - è un segnale forte e preciso che certifica sempre più l'esigenza del mondo d'impresa di innovare e di cercare nuove opportunità di crescita, ed è anche un indizio della voglia di ripartire dopo un periodo difficile". "La misura - spiega - è rivolta alle grandi imprese che intendono investire in Piemonte, generando una significativa ricaduta occupazionale e realizzando progetti di ricerca e sviluppo. Tali progetti possono essere svolti in collaborazione effettiva con una o più Pmi e/o organismi di ricerca, ottenendo così una maggiorazione dell'intensità di aiuto". "Il Piemonte - aggiunge - dimostra di avere migliorato la sua attrattività. La prossima sfida è spendere e spendere bene le ingenti risorse che arriveranno tra area di crisi complessa, Recovery, programmazione europea. Il mio impegno è rivolto al coinvolgimento di tutti, comprese le micro e piccole imprese, perché c'è necessità delle intelligenze e del contributo di tutti per tornare a investire in modo visibile".