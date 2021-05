Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, sabato 22 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono sono previsti 1.1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2611m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una veloce perturbazione transita da ovest a est portando nubi diffuse e piogge sparse soprattutto sulle zone alpine, prealpine di alta pianura piemontese, nonché Levante ligure. Più occasionali altrove. Clima fresco, con massime non oltre i 20-22°C. Venti moderati meridionali sulla Liguria, con mare mosso. Deboli altrove.